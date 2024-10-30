Cumhuriyet Kupası\'nda Güreş Coşkusu

Spor

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu, Cumhuriyet'in 101. yılına özel düzenlenen Erkek Serbest Güreş Cumhuriyet Kupası müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Yoğun katılımın olduğu müsabakalarda, genç güreşçiler minderdeki yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda kıyasıya mücadele eden sporcular, Cumhuriyet coşkusunu yaşarken, aileler ve sporseverler de tribünlerde heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Günün sonunda dereceye giren sporculara madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Müdürü Hakan Kıvrık tarafından takdim edildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Cumhuriyet'in 101. yılına özel düzenlenen bu anlamlı organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu: "Cumhuriyet'in temel değerlerini genç nesillere aktarmanın en güzel yollarından birinin spor olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Afyonkarahisar'da gençlerimizi güreş gibi geleneksel bir sporla buluşturmak, Cumhuriyet coşkusunu mindere taşımak istedik. Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR