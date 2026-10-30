Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarında Eskişehir\'de futbol müsabakaları sona erdi

Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarında Eskişehir'de futbol müsabakaları sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel futbol müsabakaları sona erdi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Üniversite Evleri Sahası'nda yapılan etkinlikte sporcular centilmence mücadele etti.
Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel futbol müsabakaları sona erdi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Üniversite Evleri Sahası'nda yapıldı. Sporcuların centilmence mücadele ettiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalarda Cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?