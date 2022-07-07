Cumhuriyetle yaşıt Sebat Spor 100'ncü yılına hazırlanıyor

Cumhuriyetle yaşıt Sebat Gençlik Spor Kulübü, 100'ncü yılına hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Cemil Kalkışım, en büyük hedeflerinin yeniden profesyonel liglere adım atmak olduğunu belirterek, Trabzon futbolunun dinamosunu yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 2003 ile 2005 sezonları arasında mücadele eden Akçaabat Sebatspor'un devamı olan Sebat Gençlik Spor Kulübü, 2023 yılında kuruluşunun 100'ncü yılını kutlayacak. Süper Lig'den, Bal Lig'ine kadar inen tarihi kulübü Cemil Kalkışım, başkanlığındaki yönetim kurulu yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sebat'ın şu anda herkese ihtiyacı var"

Sebatspor'un 1923 yılında kurulmuş Cumhuriyetle yaşıt bir kulüp olduğunu belirten Başkan Cemil Kalkışım, "Bizim olduğumuz yerde güzellik oluyor. İnsanlar bizi benimsiyor. Sebat Spor çok köklü bir kulüp. 1923'de kurulmuş ve Cumhuriyetle yaşıt. Bayrak renginin kırmızı-beyaz olması. Geçmişten gelen köklerin bize bıraktığı yükün ağırlığını da hissediyoruz. Biz Akçaabat olarak bu yükün altından kalkarız. Biz de yürekten girdik bu işe. Bize ihtiyaç var diye girdik. Sebat'ın herkese ihtiyacı var şu anda. Bizim çok bir beklentimiz yok. Burada yöneticilik yapmak bizlere renk katıyor. Bazıları belki küçük görebilir ama Sebat Spor'da yöneticilik yapmak küçük bir iş değildir" dedi.

"Sebat Spor Trabzon futbolunun dinamosudur"

Geçtiğimiz sezon profesyonel lige çıkmayı bir beraberlikle kaybettiklerini belirten Başkan Cemil Kalkışım, "Olmayınca olmuyor. Bu sezon daha temkinli ve daha iyi bir takımla sezona başlayacağız. Daha aktif rol alarak gireceğiz. Sebat'a yakışır. Trabzon'da, Sebat Spor'suz futbol sıkıntıdır. Çünkü dinamodur. Akçaabat bunun tarlasıdır. Türkiye'de de çok sevilen bir kulüp. İnsanlar bizim de neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi biliyorlar. Futboldan ziyade bu kulübün yaşaması, rekabeti attırarak tesisleşmeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor" diye konuştu.

"Kolej takımı olacağız"

Sebat Gençlik Spor Kulübü binası yanında, iş insanı İbrahim Erdemoğlu'nun, Akçaabat'a kazandırdığı Spor Lisesi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Kalkışım, "Kolej takımı olma hedefimiz var. Ben günümün yarısını işime vermiyorum. İşlerimi organize ettikten sonra kendimi kulübe bağlıyorum. Geleceğe göre işleri organize ediyorum. Ne yaptığımı da çok iyi biliyorum. Tesislerin yanında Spor Lisesi'nin olacak olması, çocuklarımızı eğitimle birleştirmemiz bize bu isteğe ve hedef doğru planlar yapmamıza neden oluyor. Ben çok daha güzel şeyler düşünüyorum. Sebat köklü bir kulüp, çok büyük bir kulüp bunu ayakta tutmak bizim görevimiz. Biz eleştirilere her zaman açığız. Seviyeli olanlara diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Çok değerli bir yönetim kurulumuz var. Herkes taşın altına elini sokuyor" ifadelerini kullandı.

"Futbolu sadece futbol olarak görmüyorum"

Geçmişte olduğu gibi ülke futboluna yeni isimler kazandırmak istediklerini belirten Cemil Kalkışım, "Asıl bizim yapmak istediğimiz istihdam sağlamak. Ben aslında futbolu sadece futbol olarak görmüyorum. O çocukların alacak olduğu kültürü ve terbiyeyi görüyorum. Geçen sezon Bal Ligi'nde Türkiye'de örnek kulüp seçildik" dedi.

"Sebat'ın bir karizması var"

Sebatspor'un Türkiye'de bir karizması olduğunu vurgulayan Kalkışım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki sezon için çok iyi bir kadro kurduk. Gelen sporcularımız bize güveniyor. Kadromuza kattığımız isimler buraya şampiyon olmaya geldiklerini belirtiyorlar. Bir aksilik olmazsa bu sene o sene diye düşünüyorum. Bizim olduğumuz ortamda ben yoktur biz varız. Başarı da bizimdir. Başarısızlık da bizimdir. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu sene özellikle hep Trabzon kökenli sporcuları aldık. Dışardan iki oyuncu kadromuza kattık. Buradaki ortamdan ziyade Sebatspor'un karizmasından dolayı tercih ediliyor. Şenol Güneş, Faruk Özak, Özkan Sümer, Serdar Balı ve Kadir Özcan gibi birçok ismini sayamadığım insan bu kulüpten yetişti. Biz böyle bir kulübün yöneticiliğini yapıyoruz. Hizmetkarız. Sebat'ın bugün bize ihtiyacı var desek de Sebat Spor bize karizma katıyor."

"2023'de festival düşünüyoruz"

Cumhuriyetimizin 100'ncü kuruluş yıldönümü Sebat Spor'un da kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Kalkışım, "100 yıllık kulübü basit bir şekilde yönetecek halimiz yok. İnşallah o sene bu sene. 2023 yılında Cumhuriyetimizin Kuruluş yıldönümü kutlamalarında ben Sebat Spor'da birleştirerek bir festival düşünüyorum. İnşallah nasip olur. İnsanların duasıyla, bizlere sahip çıkmalarıyla başarırız diye düşünüyorum. Kadroyu buna göre yapıyoruz. Trabzonspor'un kutlamaları bütün dünyada izlendi. Burada da aynı şekilde kutlamalar yapmayı planlıyoruz. Basit bir kulüp değiliz. Yöneticileri de basit değildir. Bazılarına basit gelebilir ama basit değiliz" dedi.

"Trabzonspor bizim her şeyimiz"

Trabzonspor'un ve Akçaabat Sebatspor'un maç akşamları uyku uyumadıklarını belirten Cemil Kalkışım, "Trabzon şehrimizin takımıdır, bir dünya markasıdır. O bizim büyüğümüzdür. Sebat Spor da kenarda bırakılacak bir kulüp değildir. Cumhuriyetle yaşıt olmak, aynı tarihte kurulmak ve Türkiye'de çok üst düzey sporcular yetiştirmiş. Halen çok güzel bir konumu olan Sebat Gençlik, tabii geçmişte hatalar ve yanlışlar yapıldı. Herkes haddini bilmeli bana göre Trabzonspor çok büyüktür ama Sebatsız da Trabzon olmaz. Bizim de hedefimiz var. Hiçbir zaman borç yapmayacağız. Bırakmayacağız. Konu sadece futbol değil. 400-500 çocuğa spor yaptırıyorsunuz. Onları mutlu ediyorsunuz. Bölgemize bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. Sebat Gençlik Spor'u herkese sevdireceğiz. Başka şansımız yok" ifadelerini kullandı. - TRABZON