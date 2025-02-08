Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Keçiören'de Açıldı - Son Dakika
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Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Keçiören'de Açıldı

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Keçiören\'de Açıldı

Keçiören'de açılışı yapılan Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu, sporu yaygınlaştırmak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla hizmete girdi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geleceğin sporcuları için umut verdi.

08.02.2025 17:15  Güncelleme: 17:26
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Keçiören'de hizmete giren Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonunun açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Burada nice Mete Gazoz'ların da yetişmesini Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından sporun yaygınlaştırılması amacıyla Ovacık Mahallesi'nde, Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu hizmete açıldı. Açılış törenine, Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile federasyon üyeleri, Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve protokol üyeleri katıldı. Açılışın ardından Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Milli Okçu Gazoz'a plaket takdim etti.

"Nice Mete Gazoz'ların da burada yetişmesini Allah'tan niyaz ediyoruz"

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Bizim için önemli olan bu tesislerin vatanımıza milletimize gelecek nesillere aktarılması ve kazandırılması. Çünkü böyle tesislerimiz olursa yetişecek nesillerimiz daha dinamik, daha zeki, daha çevik bir yapı içerisinde gelecek nesilleri oluşturur. Bunun bilinci içerisindeyiz. Geçmişte bu binayı bize kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkürü borç bilirim. Bu güzel, güzide spor tesisimizde milli ata sporumuzu hem burada yar etmenin hem gelecek nesillere aktarılmanın gururunu yaşıyoruz ve aynı zamanda teşrifleri ile bizi onurlandıran nice Mete Gazoz'ların da burada yetişmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu sporcular bizi uluslararası arenada temsil edecekler, en güzel başarılara imza atacaklar ve bu gördüğünüz şanlı Türk bayrağını Allah'ın izniyle en yükseklere çektirecektir" diye konuştu.

"Bu tesis, Türkiye için de sporumuz adına da güzel bir adım oldu"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise spor salonunu incelediğini ve iyi sporcuların burada yetişeceğine inandığını söyleyerek, "Bu tesis, Türkiye için de sporumuz adına da güzel bir adım oldu. Burada benim gibi benden çok daha başarılı yeni sporcuların yetişeceğine inancım tam. Tesisin içini gezme şansımız oldu. Çok güzel bir tesis, çok başarılı bir tesis oldu. İnşallah daha niceleri, daha nice büyüklerini görürüz. Buralarda daha nice ülkesini seven, sporunu seven sporcular yetişir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Keçiören'de Açıldı - Son Dakika

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