Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok

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FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alacak hakemleri açıkladı. Listede 36 orta hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 Video Yardımcı Hakem yer aldı. FIFA'nın açıkladığı listede Türk hakemlere yer verilmedi.

3 KADIN HAKEM GÖREV YAPACAK

Dünya Kupası'nda 3 kadın hakem görev yapacak. Fransız Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga ve Japonya'dan Yoshimi Yamashita Dünya Kupası maçlarında düdük çalacak.

CÜNEYT ÇAKIR NEDEN KATAR LİSTESİNE ALINMADI?

Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu döneminde işine son verilen 13 hakem arasındaydı... Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta liste dışı bıraktığı Cüneyt Çakır, Antalyaspor- Kayserispor maçıyla birlikte geri döndü. Bu süreçte üst üste görevler alan Çakır, FIFA'nın listesinde kendisine yer bulamadı. FIFA'nın bu kararında bir önceki MHK döneminde haftalarca görev alamayan Cüneyt Çakır'ın maçlara çıkamaması büyük etken oldu.

GÜNDEMİ UZUN SÜRE MEŞGUL EDEN KARAR

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza atmış ve Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR'dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Gündemi uzun süre meşgul eden 13 hakem kararıyla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus başta olmak üzere birçok hakem görevden alındı. Yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy'un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de listede yer almıştı