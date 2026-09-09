Curaçao, Advocaat'la yola devam dedi, sözleşme 2027'ye uzatıldı

Curaçao, teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Curaçao Futbol Federasyonunun açıklamasında, "Curaçao, Advocaat'ın liderliğinde uluslararası arenada önemli adımlar attı. Federasyon bu uzatma kararıyla beraber Curaçao futbolunun geleceğini inşa etmeye devam etmek için istikrarı tercih etti." ifadeleri kullanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Curaçao, Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.