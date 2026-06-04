Curaçao Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Curaçao Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı

Curaçao Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı
04.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Curaçao, Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu belirledi; Leandro Bacuna da yer alıyor.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan Curaçao, turnuva için 26 kişilik kadrosunu seçti.

Birinci Lig'de mücadele eden Iğdır'ın futbolcularından Leandro Bacuna da kadroda yer alıyor.

Middlesbrough kanat oyuncusu Sontje Hansen, Sheffield United'dan Tahith Chong ve Sparta Rotterdam'dan Shurandy Sambo kadroda.

Yaklaşık 44 kilometrekarelik küçük Karayip adasının nüfusu 150.000'in biraz üzerinde.

Şubat ayında istifa eden Dick Advocaat, halefi Fred Rutten'in Dünya Kupası'ndan sadece bir ay önce istifa etmesinin ardından geçen hafta takımın başına geri döndü.

Yetmiş sekiz yaşındaki Hollandalı Advocaat, turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak.

Son rekor 2010 yılında 71 yaşındayken Yunanistan'ı yöneten Otto Rehhagel'e aitti.

Curaçao, ilk maçını 14 Haziran'da kupayı dört kez kazanan Almanya'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Ekvador ve dört gün sonra Fildişi Sahili ile mücadele edecek.

Genişletilmiş 48 takımlı Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.

Turnuvaya ABD, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

Curacao Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Odası (Miami FC).

Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Kulübü), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürih), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Forvet: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Hayfa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Curaçao Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:48:39. #7.12#
SON DAKİKA: Curaçao Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.