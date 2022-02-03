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Curling 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Curling 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı

03.02.2022 09:26
Curling 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde iki, kadınlarda ise 8 takım 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Curling Salonu'nda düzenlenen 2021-2022 sezonu 2. Lige Yükselme Müsabakaları sona erdi. Curling Federasyonu'nun 2021-2022 Sezonunda yer alan Curling 2. Lig Yükselme Müsabakalarına 7 ilden 19 Kulüp ve 31 Takım'dan yaklaşık 200 sporcu Erzurum'daki şampiyonada mücadele etti. 16 Yıldız Spor Kulübü, ACE Tenis Akademi, Akdağ Spor Kulübü, Alfa Gençlik, Altınay Buz Sporları Kulübü, Amisos Buz Sporları Akademi, Ankara Gençlik Spor Kulübü, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Eksi 25 Spor Kulübü, Erzurum BŞB Gençlik Spor Kulübü, Erzurum Eğitim Gücü Spor Kulübü, Erzurum Genç Ordu Spor Kulübü, Genç Yetenekler Spor Kulübü, Harputkapı Spor Kulübü, Kocaeli Olimpik Sporcular Kulübü, Ortahisar Spor Kulübü, Samsun Gençlik Spor Kulübü, Tekirdağ Curling Spor Kulübü ve Yaşamkent İlker Spor Kulübü takımları 2. Lige yükselmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Geçtiğimiz Çarşamba günü resmi antrenmanlar ile birlikte başlayan ve altı gün süren 2. Lige yükselme karşılaşmalarında Erkeklerde Erzurum Büyüşkşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Ankara Gençlik Spor Kulübü 2. Lige yükselme başarısı gösterdi. Kadınlarda ise Tekirdağ Curling Spor Kulübü şampiyon olarak 2. Lige yükseldi. Trabzon Ortahisar Koleji Spor Kulübü ikinci Amisos Akademi Gençlik Spor Kulübü ise üçüncü olarak 2. Lige çıktı. Ankara Gençlikspor, Akdağ Gençlik Spor, 16 Yıldız Spor, Kocaeli Olimpik Sporcular ile Erzurum Genç Ordu Spor Kulübü de ilk sekiz takım arasına adını yazdıran takımlar oldu.

Curling Salonu'nda tamamlanan müsabakaların ardından 2. Lig bileti alan takımlara kupa ve madalyaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, Curling Federasyonu Başkan Vekillerinden Murat Akın, yönetim kurulu üyeleri Erdal Karahan, Zeyit Palabıyık ve Curlign İl Temsilcisi Resul Çelebi tarafından verildi. - ERZURUM

Curling 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı
Curling 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı

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Erzurum, gençlik, Türkiye, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling 2. Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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