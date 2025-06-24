Çuvalla para verecekler! Galatasaray\'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Yönetimin 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edeceği iddia edildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

De Paul'un sözleşmesi 2026'da sona erecek. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin kadrosunda da yer alan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta 3 gol, 10 asist ile oynadı.