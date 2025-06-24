Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var - Son Dakika
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Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray\'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
24.06.2025 13:39
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Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmayı planlıyor. İtalyan basınına göre, sarı-kırmızılılar 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edecek.

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Yönetimin 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edeceği iddia edildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

13 GOLE KATKI SAĞLADI

De Paul'un sözleşmesi 2026'da sona erecek. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin kadrosunda da yer alan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta 3 gol, 10 asist ile oynadı.

Atletico Madrid, Galatasaray, Arjantin, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammed Akici:
    31 yaşında adama 30 milyon € verilmez 36 1 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    3 gol 10 asist Sara ile aynı gibi ne gerek var 28 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞAKAMISIN NE 30 MİLYON EURO 26 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    ülke batarken bu kulüpler bu paraları nasıl harcıyor ya.Bankalara milyarlar borçları var ,devletin milletin parasi.Tutun kulaklarından borçlarını ödemeyen kulube haciz koyun. vatandaşa koyduğunuz gibi. Transfer yapiyorlarsa ceplerinden harcasin kulüp başkanları kiclari yermi yemez..Herkes batan geminin mallarının peşinde 15 2 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Gs max 10 verir fazla vermez 1 senelik sözleşmesi kalmış ve 31-32 yaşına gelmiş adam 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var - Son Dakika
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