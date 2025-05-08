Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon Mourinho yönetiminde parlayan genç stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın radarına girdi.
Fransız temsilcisi Marsilya'nın 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklif sunduğu öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Marsilya'dan bir yönetici, İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yusuf'un menajeri Mirsad Türkcan ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Fransız kulübü, 20 milyon euroluk bir teklif sundu.
Fenerbahçe yönetimi ise bu teklifi düşük bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi. Yusuf Akçiçek'in ise karar sürecini tamamen kulübe bıraktığı belirtildi.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf, Mourinho'nun kadrosunda yer alarak önemli bir çıkış yakaladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti - Son Dakika
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