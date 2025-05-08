Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Marsilya kulübü resmi teklif sundu. Marsilya'nın 20 milyon euroluk teklifi, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeterli bulunmadı. Sarı-lacivertli yönetim, genç stoperin bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

08.05.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon Mourinho yönetiminde parlayan genç stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın radarına girdi.

20 MİLYON EURO'YU AZ BULDULAR

Fransız temsilcisi Marsilya'nın 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklif sunduğu öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Marsilya'dan bir yönetici, İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yusuf'un menajeri Mirsad Türkcan ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Fransız kulübü, 20 milyon euroluk bir teklif sundu.

Çuvalla parayı reddettiler! Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonvervisini belirledi

30 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise bu teklifi düşük bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi. Yusuf Akçiçek'in ise karar sürecini tamamen kulübe bıraktığı belirtildi.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf, Mourinho'nun kadrosunda yer alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 125896:
    peki Marsilya’nın bundan haberi var mı ? 24 5 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Teklif edilen parayı 5 TL olarak ödeyecekler için çuval doğru seçim 13 4 Yanıtla
  • 145353:
    30 milyon hakkıdır 5 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    çuval olmaz kantar ile ne yalannnn 2 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ziya ziyaaaaa ...marsilyanin bundan haberi varmi 2 0 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    kendinizi satın sata sata şampiyonluklarınızı sattınız 2 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    2 milyonluk adam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:16:19. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.