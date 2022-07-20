Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yaptığı taksi yolculuğunda cüzdanını düşürdü. Taksi şoförü S. Hazır, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndükten sonra ünlü futbolcunun cüzdanını arabaya düşürdüğünü fark etti. Cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol giden taksici, Alman file bekçisini bıraktığı yere ulaştı ve Neuer'i buldu.

FORMA HEDİYE ETTİ

Bild'de yer alan habere göre, Neuer'e ulaşmanın yaklaşık 400 euro'luk bir maliyete sebep olduğunu söyleyen ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisinin hediyesinden memnun olmadığını dile getiren Hazır, "Arabada içinde çokça nakit para, kredi kartı ve Neuer'e ait olan bir ehliyet buldum. Neuer'e cüzdanı verdikten yaklaşık 10 gün sonra evime bir kutu geldi. Kutunun içinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti. Tam bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı. Yasalar gereği taksi şoförü, cüzdandaki 800 euro'dan en az 49 euro almalıydı.