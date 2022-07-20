Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı! - Son Dakika
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Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!

20.07.2022 16:33
Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!

Dünyaca ünlü Alman kaleci Manuel Neuer, bindiği takside cüzdanını düşürdü. Durumu fark eden taksici ise Neuer'e cüzdanını götürmek için 120 km yol gidip 400 euroluk bir masraf yaptı. Alman futbolcuya cüzdanını veren taksici karşılığında aldığı hediye forma ile hayal kırıklığı yaşadı. Konu hakkında konuşan taksici, "Kutunun içinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti. Tam bir hayal kırıklığı" dedi.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yaptığı taksi yolculuğunda cüzdanını düşürdü. Taksi şoförü S. Hazır, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndükten sonra ünlü futbolcunun cüzdanını arabaya düşürdüğünü fark etti. Cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol giden taksici, Alman file bekçisini bıraktığı yere ulaştı ve Neuer'i buldu.

Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti

FORMA HEDİYE ETTİ

Bild'de yer alan habere göre, Neuer'e ulaşmanın yaklaşık 400 euro'luk bir maliyete sebep olduğunu söyleyen ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisinin hediyesinden memnun olmadığını dile getiren Hazır, "Arabada içinde çokça nakit para, kredi kartı ve Neuer'e ait olan bir ehliyet buldum. Neuer'e cüzdanı verdikten yaklaşık 10 gün sonra evime bir kutu geldi. Kutunun içinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti. Tam bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı. Yasalar gereği taksi şoförü, cüzdandaki 800 euro'dan en az 49 euro almalıydı.

Dünyacü ünlü kaleci Neuer cüzdanını kaybetti, götürmek için 120 km yol giden taksici büyük isyan etti
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Manuel Neuer, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı! - Son Dakika


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