CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabı kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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Spor

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabı kortej yürüyüşüyle başladı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabı kortej yürüyüşüyle başladı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabı, Gaziantep'te kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve birçok başpehlivanın katıldığı kortej, Balıklı Meydanı'nda sona erdi. Türkiş, güreşlerin ikinci etabını Gaziantep'te yapmaktan mutlu olduklarını belirtirken, Tahmazoğlu ise sporu tabana yaymak amacıyla yapılan yatırımlardan bahsetti ve tüm vatandaşları müsabakalara davet etti.

31.05.2024 19:41
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabı kortej yürüyüşüyle başladı.

Davul zurna eşliğinde Gaziler Caddesi'nde başlayan kortej, Balıklı Meydanı'nda sona erdi.

Korteje, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başpehlivanlar İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Furkan Durmuş Altın, Salih Dorum, Salih Erinç, Ertuğrul Dağdeviren, Turan Balaban ve vatandaşlar katıldı.

Türkiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşlerin ikinci etabını Gaziantep'te yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakaların hayırlı olmasını dileyen Türkiş, "Geçen yıl birincisi düzenlenmişti. Bu 7 etaptan biri de Şahinbey'de başarıyla yapılmıştı. Sporcuların da isteğiyle bu yıl da burada yapmak istedik. Kendileri de bu isteğimizi kırmadılar ve kabul ettiler. Geçen yıldan daha güzel olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Tahmazoğlu da müsabakalara katılacak sporculara teşekkür etti.

Sporu ve sporcuyu önemsediklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız sporu tabana yaymak. Spor köyü, yüzme havuzları ve 217 halı saha yaptık. Birçok spor tesisimiz var. Bir eksiğimiz olan Geleneksel Sporlar Merkezi'ni de geçen yıl tamamladık ve hizmete açtık. Şu an da burası Türkiye'nin en güzel merkezlerinden bir tanesi. Türkiye'deki tüm pehlivanlar şu an Gaziantep'te 2 gün boyunca güreşecek. Vatandaşları davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabı kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabı kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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