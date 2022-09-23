D-Smart'ta sporla dolu hafta sonu

Hafta sonu oynanacak mücadeleler sporseverleri D-Smart ekranlarında bir araya getirecek. Futbolseverler için heyecan cumartesi akşamı 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın süper ligin yeni takımı İstanbulspor'u konuk edeceği maç D-Smart 77 kanal Spor Smart ekranlarında olacak. Basketbolseverler için ise İspanya Basketbol Süper Kupa yarı final ve final maçları tüm hafta sonu D-Smart ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Cumartesi akşamı yarı finalde karşı şarşıya gelecek olan Real Betis- Real Madrid karşılaşması 19.30'da Spor Smart 2'de Barcelona-Joventut maçı ise 22.30'da Spor Smart'ta yer alacak. Pazar akşamı ise İspanya Basketbol Süper Kupası'nda final heyecanı 19.30'da Spor Smart ekranlarında yaşanacak. Tüm bu karşılaşmalar D-Smart GO'da da yer alacak.