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Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu - Son Dakika

Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu

19.02.2022 15:51
Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Palandöken Snow Downhill' etkinlikleri başladı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Palandöken Snow Downhill' etkinlikleri başladı. Profesyonel ve amatör sporcular, şehir merkezinde bir araya gelerek bisikletle kültürel yerleri gezdi. Yarın ise Palandöken Kayak Merkezi'nde, 'Palandöken Snow Downhill' yarışları düzenlenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.'nin organize ettiği 'Palandöken Snow Downhill' etkinlikleri başladı. Bisiklet meraklıları ve dağ bisikleti binen sporcular, Erzurum Kalesi önünde buluştu. Burada bisikletseverlere eğitmenler tarafından dağda bisiklet sürme temalı bilgilendirme yapıldı. Yarın Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan yarışmaya ise 75 profesyonel ve amatör sporcu katılacak.

Görevli eğitmenlerden Mustafa Tekin, organizasyon hakkında, "Erzurum'da karda bisiklet iniş yarışının ikincisi organize ediliyor. Erzurum'dan 50, şehir dışından ise 25'e yakın sporcu iştirak etti. İki gün boyunca Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın zevkini tattıracağız. Palandöken Kayak Merkezi zirvesine yakın 2 bin 500 metreden başlayarak, güvenlik şeritleri içerisinde güvenli şekilde kayak yaptırıp bitiş noktasına sağ salim gelmelerini sağlayacağız. Bu şekilde Erzurum'da karda bisiklet sürmenin zevkine varmış olacaklardır" şeklinde konuştu.

Yarışlara amatör bisikletçi olarak katıldığını belirten Nurten Aydın, "Erzurum'da böyle bir etkinliğe ilk kez katılıyorum. İlk kez karda bisiklet sürmeye çalışacağım, çok heyecanlıyım" dedi.

Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Palandöken Dağ Bisikleti Organizasyonu'nun ikincisinin Erzurum'da yapıldığını aktararak, "Organizasyona 75 katılımcı oldu. Bunların 25'i yarışmacı, Erzurum'dan katılan 50 kişi ise Erzurum dağ ve karda da bisiklete binmeyi deneyecekler. Bisikletçilere öncelikli olarak bilgilendirme yapıldı. Yarışmalardan önce şehir merkezi olan kale etrafında bulunuyoruz. Bu tür yarışları uluslararası yapmayı planlıyoruz. Karda bisiklete binmenin keyfi ile yazın dağda bisiklete binmenin farkındalığını yapmak istiyoruz. Bunun için standartlara uygun pistler hazırlandı. Yazın bir uluslararası ve bir de ulusal çapta organize planladık. Kar üzerinde yapılabilecek tüm organizasyonları yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum şehir merkezindeki kültürel yerleri gezen sporcular daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne geçti. Bisikletleriyle birlikte teleferikle zirveye çıkan sporcular, kayak merkezindeki özel alanda deneme sürüşü yaptı. - ERZURUM

Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu

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Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Bisiklet, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dağ bisikleti tutkunları Erzurum'da buluştu - Son Dakika Spor


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