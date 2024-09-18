Dağ Mihmandarlığı Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dağ Mihmandarlığı Eğitimi Tamamlandı

Dağ Mihmandarlığı Eğitimi Tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Niğde’de Dağ Mihmandarlığı Eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

18.09.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen Dağ Mihmandarlığı Eğitimi tamamlandı.

Dağ Mihmandarlığı Eğitimi, 06-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Niğde-Çamardı-Demirkazık Mümtaz Çankaya Dağcılık Eğitim Merkezi ve Dağ Evi'nde gerçekleştirildi.

İki eğitmen ve 9 dağ mihmandarı adayıyla gerçekleşen eğitimde kursiyerler ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil sınavına tabii tutuldular. Kursiyerler ardından 10 gün süren eğitime Dağcılık Eğitim Merkezi'nde devam ettiler.

Teorik bilgilerin yanı sıra müfredatta yer alan konular hakkında eğitim alan katılımcılar, faaliyet tehlike analizi, faaliyet organizasyonu, faaliyetin acil durum eylem planının hazırlanması konularında masa başı çalışmaları yaptı.

Uygulamalı olarak ise dağ geçişi, sabit hatlarda emniyetli tırmanma, yan geçişler, inişler, zirve tırmanışı ile ileri seviyede ilkyardım ve kurtarma uygulamalarını tamamladılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan Dağ Mihmandarlığı Eğitimi ile ilgili yapılan açıklamada, ."Bilindiği üzere Türk meslek listesine 2020 yılında dahil ettirdiğimiz Dağ Mihmandarlığı ; 3423.13 yeni meslek ad ve kodu ile İŞKUR üzerinden yayınlanmıştır. Dağ Mihmandarlığı mesleğinin geleceği, meslek birliğinin oluşturulması, sürdürülebilirliği ve ülkemizde dağ turizminin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinin,önerilerin olduğu ve faydalı sonuçların çıkarıldığı eğitime katılan teknik direktör, antrenör ve sporcularımızı kutluyoruz. Yolları açık olsun." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Eğitim, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dağ Mihmandarlığı Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Dağ Mihmandarlığı Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement