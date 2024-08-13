Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı'nın 100. yılını Erciyes'te kutlayacak - Son Dakika
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Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı'nın 100. yılını Erciyes'te kutlayacak

Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı\'nın 100. yılını Erciyes\'te kutlayacak

Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı'nın 100. yılını Erciyes'te çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak olan Erciyes Zirve Tırmanışı için kayıtlar başladı.

13.08.2024 14:42
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Dağcılık Federasyonu; Türk Dağcılığı'nın 100. yılını ilk tırmanışın yapıldığı Erciyes'te çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak olan Erciyes Zirve Tırmanışı için kayıtlar başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi' başlığı ile yaptığı paylaşımda Türk dağcılığının 100. yılının Erciyes'te bir dizi etkinlikle kutlanacağını duyurmuştu. Bu etkinlikler çerçevesinde 27-28 Ağustos tarihleri arasında 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi Erciyes Dağı Tırmanışı' düzenlenecek.Bu tırmanış için kayıtlar başladı. Yapılan açıklamada; "28 Ağustos 2024 itibariyle de Türkiye'deki resmi zirve tırmanışının yüzüncü yılını doldurmuş olacağız. Bu kapsamda 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi' Erciyes Dağı Tırmanışı Başvurusu başlamıştır. Tırmanışa katılacak olan sporcuların yaz dağcılık eğitimlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Kayıtlar Türkiye Dağcılık Federasyonu DYS Sistemi üzerinden yapılacaktır. Faaliyete katılacak tüm sporcular yanlarında 2024 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerekmektedir. Vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcular faaliyete kesinlikle alınmayacaktır" denildi.

Zirve tırmanışı için son başvuru tarihinin 20 Ağustos olduğu belirtilirken, 27-28 Ağustos tarihlerinde yine Erciyes'te konferans ve farklı dağcılık etkinlikleri düzenleneceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı'nın 100. yılını Erciyes'te kutlayacak - Son Dakika

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