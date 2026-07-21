Geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Mönchengladbach’tan 350 bin Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte beklediği süreleri almakta zorlanan genç yetenek için Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor devrede. HT Spor’un haberine göre; Amedspor, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun düzenli forma giyme garantisi verilmesi şartıyla bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un, genç futbolcu hakkındaki nihai kararını yeni sezon öncesi kamp performansını gördükten sonra yönetime bildirmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu - Son Dakika
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