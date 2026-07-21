Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu - Son Dakika
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Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray\'daki imzası kurumamıştı! Amedspor\'un yolcusu
21.07.2026 18:26
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Galatasaray'da forma şansı bulamayan genç futbolcu Can Armando Güner, Amedspor'a kiralık olarak transfer olabilir. Sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncunun düzenli forma giyme garantisi verilmesi şartıyla teklife sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Mönchengladbach’tan 350 bin Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

AMEDSPOR'DAN HAMLE

Sarı-kırmızılı ekipte beklediği süreleri almakta zorlanan genç yetenek için Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor devrede. HT Spor’un haberine göre; Amedspor, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

GARANTİ VERİLİRSE TEKLİF KABUL EDİLECEK

Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun düzenli forma giyme garantisi verilmesi şartıyla bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un, genç futbolcu hakkındaki nihai kararını yeni sezon öncesi kamp performansını gördükten sonra yönetime bildirmesi bekleniyor.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu - Son Dakika
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