Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango - Son Dakika
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Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango

Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray\'a Zaniolo\'dan piyango
20.06.2026 23:36
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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan alsa da yollar bu yaz ayrılabilir. İtalyan futbolcuya Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın da bonservis ücretinden pay alacağı belirtildi.

İtalya Serie A takımlarından Udinese, geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun bonservisini satın aldı. 

ZANIOLO TAKIMDAN AYRILABİLİR

Ancak İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinde maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Zaniolo ile yolların bu yaz ayrılma ihtimali güçlendi. 

NAPOLI VE LAZIO'DAN İLGİ

Serie A’dan Napoli ve özellikle Lazio’nun deneyimli oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Udinese’nin teklif ettiği maaşı yetersiz bulan Zaniolo, takımdan ayrılma talebinde bulunabilir. 

GALATASARAY PAY KAZANACAK

Udinese ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre, Zaniolo’nun bonservisinin yüzde 50’si sarı-kırmızılılara gidecek. Bu sayede oyuncu bir kulübe transfer olursa Galatasaray önemli bir bonservis geliri elde edecek. 

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maça çıkan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. 

İtalya Serie A, Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daha imzası bile kurumamıştı! Galatasaray'a Zaniolo'dan piyango - Son Dakika
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