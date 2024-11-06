Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Strum Graz'ı konuk etti. Dortmund rakibini 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 3. galibiyetini aldı.
4 maçta 3. galibiyetini alan Dortmund'da Nuri Şahin tarihe geçti. Nuri Şahin, Borussia Dortmund tarihinde ilk 7 iç saha maçının tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Almanya Ligi'nde ise lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde olan Dortmund, yavaş yavaş toparlanıyor. Oynattığı pozitif futbolla büyük beğeni kazanan Nuri Şahin, kendisini eleştirenlere adeta ders veriyor.
Son Dakika › Spor › Daha önce bunu başarabilen yok! Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?