Dakar 2026'da 9 madalya kazanan milli sporcuları Bakan Bak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Senegal'de düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 9 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ve 16 branşta 34 sporcuyla mücadele ettiğimiz 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nı (Dakar 2026) 3'ü altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Tarihimizde birçok ilke imza atarak madalya kazanan sporcularımızın performansı bizlere gelecek adına ümit veriyor. Milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda madalya kazanarak bizleri gururlandıran tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."