Dakar 2026'da milli boksör Muhammet Ali Arlı 60 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Dakar 2026'da milli boksör Muhammet Ali Arlı 60 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu

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Milli boksör Muhammet Ali Arlı, Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 60 kiloda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Taylandlı Siwa Chainarong'a 5-0 yenilen Arlı, oyunları üçüncülükle tamamlarken Türkiye'nin madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Milli boksçu Muhammet Ali Arlı, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) erkekler 60 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Senegal'in başkenti Dakar'da devam eden organizasyonda milli sporculardan Muhammet Ali Arlı, erkekler 60 kiloda mücadele etti.

Ay-yıldızlı genç boksçu Muhammet Ali, yarı finalde Taylandlı rakibi Siwa Chainarong'a 5-0 mağlup oldu ve oyunları üçüncülükle tamamladı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2 altın ve 5 bronz olmak üzere 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA
Ali ArlıTürkiyeGençlikGüncelSporSon Dakika

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