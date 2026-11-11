Dakar 2026'da milli boksör Muhammet Ali Arlı 60 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu

Milli boksçu Muhammet Ali Arlı, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) erkekler 60 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Senegal'in başkenti Dakar'da devam eden organizasyonda milli sporculardan Muhammet Ali Arlı, erkekler 60 kiloda mücadele etti.

Ay-yıldızlı genç boksçu Muhammet Ali, yarı finalde Taylandlı rakibi Siwa Chainarong'a 5-0 mağlup oldu ve oyunları üçüncülükle tamamladı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2 altın ve 5 bronz olmak üzere 7'ye yükseldi.