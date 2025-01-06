Dakar Rallisi'nde İkinci Etap Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Dakar Rallisi'nde İkinci Etap Tamamlandı

Yazeed Al Rajhi ve Daniel Sanders, sırasıyla otomobil ve motosiklet kategorisinde zirvede.

06.01.2025 13:47
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2025 Dakar Rallisi'nin iki gün süren ikinci etabını otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin Bişa kentindeki 967 kilometrelik maraton etabında ikinci gün mücadelesi sona erdi.

Otomobil sınıfında Overdrive ekibinden Yazeed Al Rajhi, 10 saat 56 dakika 54 saniyeyle birinciliği elde etti.

Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 4 dakika 16 saniye farkla ikinci, 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ise 6 dakika 29 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Genel klasmanda Lategan, 15 saat 40 dakika 30 saniyelik derecesiyle Al Rajhi'nin 4 dakika 45 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Motosiklette Sanders, tüm etapları kazandı

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 11 saat 12 dakika 13 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak ön etap da dahil olmak üzere üçüncü etap galibiyetine ulaştı.

Avustralyalı pilotu, 6 dakika 45 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 7 dakika 37 saniye geriden gelen ABD'li Skyler Howes (Monster Energy Honda) takip etti.

Sanders, genel klasmanda 16 saat 10 dakika 31 saniyelik süresiyle Howes'un 12 dakika 36 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Bişa ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 495 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Motosiklet, Otomobil, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde İkinci Etap Tamamlandı - Son Dakika

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