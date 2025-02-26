Dalcı: Genç Oyuncular İçin Önemli Maç - Son Dakika
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Spor

Dalcı: Genç Oyuncular İçin Önemli Maç

Mustafa Dalcı, Alanyaspor maçını genç oyuncular için faydalı buldu ve bireysel performansları değerlendirdi.

26.02.2025 23:13
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- Mustafa Dalcı: "Bu maç genç oyuncularımız için önemliydi"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Alanyaspor müsabakasının ardından, "Bu maç genç oyuncularımız için önemliydi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Bu maç genç oyuncularımız için önemliydi. Oyuncularıma şunu söylemek istiyorum skordan bağımsız, içeride bireysel olarak katılıma ne kadar katkınız oluştu ya da planladığımız oyunda yeteneklerinizi takım adına ne kadar güçlü bir şekilde sahada tutabilirsiniz. Bu benim için çok önemli olacak demiştim. Dolayısıyla bugün oyuncuların bireysel performansları bence gayet iyiydi. Bunu kompakt bir şekilde takımına yansıttıklarında sahanın içerisinde gerçekten iyi bir mücadele oldu. Kaybetmemek tabii ki önemliydi. Dolayısıyla bizim için önemli ve iyi bir maçtı. Faydalı bir maç oldu. Berabere bitti. Tabii ki bizim için lig çok önemli. Bu anlamda bu hazırlık bizim için gayet iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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