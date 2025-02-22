Dalcı: Yabancı Hakemleri Kabul Etmiyorum

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ANKARA (İHA) – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Bandırmaspor müsabakasının ardından, "Yabancı hakemleri ben kabul etmiyorum. Yabancı VAR hakemini de kullanmıyorum. Yabancı hakemin de varlığını doğru bulmuyorum. Ben Türk hakemlerinin yerinde olsaydım bu haftayı protesto ederdim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir mac¸tı. Dolayısıyla oyuncularımızın u"zerinde c¸ok ciddi bir baskı vardı. Camia olarak sıkıntılı günler yas¸ıyoruz. Dolayısıyla bu mac¸ın bir gerc¸egˆi var ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Gerc¸ekten bazen oyun hic¸ o"nemli olmuyor. Skor o"nemli oluyor. Bugu"nler, o"yle gu"nler. Skor ve puanlar almak Ankaragu"cu" ve camiamız ic¸in c¸ok o"nemli. Dolayısıyla bugu"n puan almamız ve galip gelmemiz bizim ic¸in c¸ok o"nemliydi. Oyuncularımızı kutluyorum. İns¸allah bunun devamı gelecek. Her hafta u"stu"ne koyarak gidecegˆiz. Çu"nku" mac¸a c¸ıkarken c¸ok ciddi eksiklerimiz vardı. Gerek cezalı gerek sakat oyuncularımız vardı. İstedigˆimiz kadroyu bir tu"rlu" sahanın ic¸ine koyamadık. Onların da Adana mac¸ında aramızda olacagˆı ic¸in daha da gu"c¸lu"yu"z" ifadelerini kullandı.

"Türk hakemlerinin yerinde olsaydım bu haftayı protesto ederdim"

Tüm hakemlere çağrıda bulunan Dalcı, "Yabancı hakemleri ben kabul etmiyorum. Yabancı VAR hakemini de kullanmıyorum. Yabancı hakemin de varlığını doğru bulmuyorum. Ben Türk hakemlerinin yerinde olsaydım bu haftayı protesto ederdim. Hiçbir maça çıkmazdım. Almanya'da da oluyor böyle hatalar. Biz hakemleri eleştirmek yerine nasıl geliştirebiliriz, ne yapabiliriz diye araştırmalıyız. Bunu bizim ayıbımız olarak değerlendiriyorum. Kitapta arkadan müdahale faul ve sarı karttır diye yazar futbol oynamamış hakem bunu bilemez ama ben bilirim. Bir oyuncunun oraya gelişinden niyetinin ne olduğunu biliyorum. Hakemlerin çoğu futbol oynamamış. Bu işin ruhunu bilmiyor" diye konuştu. - ANKARA