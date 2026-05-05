Dalga Sörfü Şampiyonası Hatay'da

05.05.2026 20:35
Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada genç sörfçüler milli takım için yarıştı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve Hatay Sörf Merkezi iş birliğiyle 16 ve 18 Yaş Altı Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 7 farklı ilden gelen 25 sporcunun katıldığı organizasyonda, genç sörfçüler milli takıma seçilebilmek için Samandağ sahilindeki dalgalarda kıyasıya mücadele etti.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sporun birleştirici gücüyle ayağa kalkmaya çalışan Hatay, önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Samandağ Sahili'nde gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, "uzun tahta" ve "kısa tahta" kategorilerinde yeteneklerini sergiledi. Türkiye genelinden gelen 25 genç sporcu, elde edecekleri derecelerle Ay-Yıldızlı formayı giymek ve milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarıştı.

Depremden etkilenen bölgede sörf sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporcuların performansı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Farklı illerden gelen katılımcıların Hatay'ın dalgalarıyla buluştuğu şampiyona, bölgedeki spor turizmi ve iyileşme süreci açısından büyük önem taşırken; yarışma sonunda belirlenecek sonuçların milli takımın ana iskeletini oluşturacağı kaydedildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: DHA

