Dalic Hırvatistan Milli Takımı'na Veda Etti - Son Dakika
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Dalic Hırvatistan Milli Takımı'na Veda Etti

08.07.2026 14:37
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Zlatko Dalic, Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası sonrası teknik direktörlük görevinden ayrıldı.

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, görevinden ayrıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sözleşmesi sona eren Dalic, Federasyon Başkanı Marijan Kustic'e milli takım kariyerini sonlandırdığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalic, görevden ayrılma kararının kariyerindeki en zor anlardan biri olduğunu belirtti.

Milli takım teknik direktörlüğünün kendisi için her zaman en büyük onur olduğunu ifade eden Dalic, "Kalbim dolu, Hırvat futbol tarihinin en büyük başarılarına katkı sağlamış olmanın gururuyla ayrılıyorum. Benden sonra görevi devralacak teknik adama, Hırvatistan Milli Takımı'na ve Hırvat futboluna yürekten inandığım yeni başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dalic, 2017 yılında göreve geldiği Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda gümüş, 2022 Dünya Kupası'nda ise bronz madalya kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı, ayrıca Dalic yönetiminde 2026 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dalic Hırvatistan Milli Takımı'na Veda Etti - Son Dakika

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