Dallas Mavericks Batı Konferansı Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Dallas Mavericks Batı Konferansı Şampiyonu Oldu

NBA'de Batı Konferansı final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 124-103'lük skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaparak NBA finaline yükseldi. Luka Doncic, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Dallas Mavericks, Boston Celtics ile finalde karşılaşacak.

31.05.2024 11:11
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NBA'de Batı Konferansı final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks, Target Center'da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 124-103'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-1 yaparak NBA finaline yükselen Dallas, Boston Celtics ile karşılaşacak.

NBA'de heyecan konferans finalleri maçıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 124-103'lük skorla yendi. Seriyi 4-1 yapan Dallas, Batı Konferansı şampiyonu oldu. Dallas Mavericks NBA finalinde Doğu Konferansı kazananı Boston Celtics ile karşılaşacak.

Dallas'ta Luka Doncic 36 sayı, 10 ribuand ile double double yaparken, Kyrie Irving 36 sayı, 5 asist ve P.J. Washington da 12 sayı, 7 ribaund ile eşlik etti. Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 28 sayı, 12 ribaund ve Anthony Edwards da 28 sayı, 9 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Ayrıca Dallas Mavericks'in Sloven basketbolcusu Doncic, Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Dallas Mavericks ile Boston Celtics arasında serinin ilk maçı 7 Haziran'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dallas Mavericks Batı Konferansı Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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