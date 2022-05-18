Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı

Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'nun gol sevincinde kullandığı "Siu" ifadesi, bir çiftin nikah töreninde söylenildi. O anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

ŞAŞKINLIK YERİNİ KAHKAHALARA BIRAKTI

"Sizoferen" adlı TikTok kullanıcısının "Sizce ben iki hayalimi de aynı anda gerçekleştirmiş miyimdir" yazılı paylaşımı büyük ses getirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta, erkek "Evet" yerine Cristiano Ronaldo gibi "Siu" diyere bağırdı. Konuklar yaşananlar karşısında hayrete düşerken, Arısoy da kısa bir şaşkınlığın ardından kahkahalara boğuldu.