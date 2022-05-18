Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika
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Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı

18.05.2022 19:29

İstanbul'da nikah masasına oturan bir çiftin töreninde damat "Evet" demek yerine Cristiano Ronaldo'nun gol sevincinde olduğu gibi "Siu" diye bağırdı. Salonda bulunan misafirler ne olduğunu anlamazken, nikahı kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yapılan hareket karşısında önce şaşırdı sonra kahkahasına engel olamadı.

Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'nun gol sevincinde kullandığı "Siu" ifadesi, bir çiftin nikah töreninde söylenildi. O anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

ŞAŞKINLIK YERİNİ KAHKAHALARA BIRAKTI

"Sizoferen" adlı TikTok kullanıcısının "Sizce ben iki hayalimi de aynı anda gerçekleştirmiş miyimdir" yazılı paylaşımı büyük ses getirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta, erkek "Evet" yerine Cristiano Ronaldo gibi "Siu" diyere bağırdı. Konuklar yaşananlar karşısında hayrete düşerken, Arısoy da kısa bir şaşkınlığın ardından kahkahalara boğuldu.

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Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Cristiano, Evlilik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika
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