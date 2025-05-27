2020 yılından bu yana Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'de başkanlık görevini yürüten Damien Comolli için sıcak bir gelişme yaşandı.
TuttoSport'ta yer alan habere göre; Juventus, Damien Comolli'yi kulübün yeni CEO'su ve sportif direktörü yapmaya hazırlanıyor. Torino ekibinde sportif direktör Cristano Giuntoli ile yollar ayrılacağı belirtilirken, Toulouse kulübünün başkanlığını yürüten Damien Comolli'yi hem CEO hem de sportif direktör olarak kulübe kazandırma kararı alındığı ifade edildi. Haberde, 52 yaşındaki Comolli ile görüşmelerin olduğu ve kısa süre içerisinde anlaşmanın açıklanacağı belirtildi.
Comolli, 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmiş, 16 Ocak 2020'de görevinden alınmıştı.
Son Dakika › Spor › Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)