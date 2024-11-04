Damla Köse'ye Başarı Dilekleri - Son Dakika
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Spor

Damla Köse'ye Başarı Dilekleri

Damla Köse\'ye Başarı Dilekleri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, Damla Köse'yi antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.

04.11.2024 12:37
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan ETÜ öğrencisi Damla Köse ve antrenörü Burak Çağlar'ı antrenmanda ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 6-15 Kasım 2024 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan ETÜ öğrencisi Damla Köse ve Antrenörü Burak Çağlar'a başarı dileklerini iletti. Atıcılık poligonunda sporcuların antrenmanını ziyaret eden Çakmur, Milli sporcu Damla Köse ve Antrenörü Burak Çağlar ile uzun bir görüşme yaptı. Aynı zamanda Atıcılık İl Temsilcisi olan Burak Çağlar, çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ve Damla Köse'nin Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'na çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Çakmur başarı diledi

Atıcılıkta Erzurum'un gurur kaynağı olan Damla Köse'nin Hindistan'da kürsüye çıkacağına inandığını belirten Çakmur, milli sporcuya ve antrenörü Burak Çağlar'a başarı dileklerini iletti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Atıcılık poligonumuz sayesinde bu spora ilginin artası bizleri sevindiriyor. Bu anlamda mesai harcayan Burak hocamıza teşekkür ediyoruz. Damla Köse de elde ettiği başarılarla alttan gelen sporcularımıza müthiş bir rol model kendisini tebrik ediyorum. İnşallah, Hindistan'dan da madalya ile dönecek" dedi.

Çakmur'a özel hediye

6-15 Kasım 2024 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan ETÜ öğrencisi Damla Köse, Azerbaycan'da yapılan müsabakalardan dönerken getirdiği hediyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a takdim etti. Çakmur, Dost ve kardeş ülke Azerbaycan motiflerini taşıyan hediyeler için Damla Köse'ye teşekkür etti.

Hedef UNIVERSIADE şampiyonluğu

Milli sporcu Damla Köse, Yeni Delhi'de yapılacak olan UNIVERSIADE'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğini belirterek, Antrenör Burak Çağlar yönetiminde çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Başarılı atıcı, "Hedefim Hindistan'dan malya ile ülkemize dönmek. Bunu başaracak güce sahibim" dedi.

Bu arada ziyarette TOHM Sporcuları ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ile Erzurum Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Aras da yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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