Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque, cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiğini öne sürmüştü.
Alves'in avukatı, eski Brezilya milli takım oyuncusunun intiharı hakkındaki iddiaları yalanlarken, açıklamasında, "Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açacağız" ifadelerini kullandı.
40 yaşındaki Dani Alves, bir gece kulübünde tanıştığı kadına cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamayı reddeden Alves, "O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat" demişti.
İspanya'da görülen mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer almıştı; "Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin 'hayır' demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır."
Son Dakika › Spor › Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var - Son Dakika
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