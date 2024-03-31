Danielle Collins, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li sporcu Danielle Collins şampiyon oldu.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, dünya 4 numarası Kazak Elena Rybakina ile klasmanın 53. sırasındaki Danielle Collins karşılaştı.
İki saat 2 dakika süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki Collins, Masters turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazandı.
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Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde 76 Iğdır Spor'u 8-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Ağrı ekibi, coşkulu bir seyirci kitlesinin önünde oynadığı maçta rakiplerine göz açtırmadı ve bir üst lige yükselme umutlarını canlı tutmaya devam ediyor.
Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi. Dortmund, Adeyemi ve Ryerson'un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Dortmund'un puanı 53'e yükselirken, Bayern Münih lider Leverkusen'le arasındaki farkı 13'e çıkardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden idmanlar yarın da devam edecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Sigortam.net-Konyaspor: 90-64, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor: 82-85, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80, Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82, Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64, Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleri, dayanıklılık koşusu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idman sona erdi. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci gün alet elemeleri gerçekleştirildi. Erkekler paralel barda Mert Efe Kılıçer 6'ncı, Kerem Şener ise 8'inci olarak finale kaldı. Erkekler barfikste de Mert Efe Kılıçer 8'inci olarak finale ismini yazdırdı. Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor. Organizasyon, yarın finallerle sona erecek.
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