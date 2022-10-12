Danijel Aleksic: "Bizim adımıza önemli bir maç olacak" - Son Dakika
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Danijel Aleksic: "Bizim adımıza önemli bir maç olacak"

12.10.2022 18:13

- Danijel Aleksic: "Bizim adımıza önemli bir maç olacak" Medipol Başakşehir'in Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Rigas FS karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, kendileri adına önemli bir maç olacağını söyledi.

- Danijel Aleksic: "Bizim adımıza önemli bir maç olacak"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Rigas FS karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, kendileri adına önemli bir maç olacağını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir yarın sahasında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Maç öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehirli futbolcu Danijel Aleksic, "Yarın bizim adımız önemli bir maç olacak. Avrupa'daki maceramıza kaldığımız yerden, 3 puan için savaşacağız. İyi olarak taraf biziz. Son maçta da bunu gösterdik. Skor elde edemedik. Yarınki maç bizim adımıza, form grafiğimizi ve Avrupa'daki yolumuza devam ettirme anlamında çok önemli bir maç" diye konuştu.

Riga'daki maçta çok fazla pozisyona girdiklerini ifade eden Aleksic, "Kalecilerini tebrik etmek lazım. İyi iş çıkardı. O nokta son maçlarda form grafiği istediğimiz gibi değil. Çalışmalarımızı iyi yapıyoruz. Eksik noktaları gidermek anlamında çok iyi çalışıyoruz. Bizim anlamında gol yollarında eksik görülse de biz çok yol ilerledik. Sezon başından beri iyi formumuz var. Yarınki maçta gol yollarında ektili olabilmeliyiz. İyi çalışıyoruz. Eski seviyemizi yakalamak istiyoruz. Yarın da 3 puan alıp, kutlama sizlerle birlikte kutlama başarısı elde ederiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Danijel Aleksic: 'Bizim adımıza önemli bir maç olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danijel Aleksic: "Bizim adımıza önemli bir maç olacak" - Son Dakika
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