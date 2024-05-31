Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca'yı temsil eden genç sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca'yı temsil eden genç sporcuları ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca\'yı temsil eden genç sporcuları ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca'yı temsil ederek madalya kazanan genç sporcuları makamında ağırladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün genç sporcuları; karate, boks ve kick boks branşlarında Türkiye'yi temsil ederek milli formayla birçok madalya kazandı.

31.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca'yı temsil ederek madalya kazanan genç sporcuları makamında ağırladı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün genç sporcuları; karate, boks ve kick boks branşlarında Türkiye'yi temsil ederek milli formayla birçok madalya kazandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca'yı temsil ederek madalya kazanan genç sporcuları makamında ağırladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte antrenör ve Darıca'nın milli sporcularını kabul ederek kendilerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Bıyık, "Bu yola çıkarken çocuklara güvendiğimizi söyledik. Darıca'mızın evlatları için imkanlarımızı seferber ettik. Çok şükür onlar da bizim desteğimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Gerek Darıca Belediyesi forması gerekse de milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Darıca'mızdan birçok olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki yatırımlarımızın meyvesini toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca'yı temsil eden genç sporcuları ağırladı - Son Dakika

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