Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika
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Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

24.03.2022 13:01
Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Darıca Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Darıca Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle malzemeler, amatör spor kulübü temsilcilerine teslim edildi. Törene; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan ile spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı. Spor malzemeleri dağıtım töreninde eşofman takımı, yağmurluk, ayakkabı ve futbol topu gibi yardımların yanı sıra antrenman malzemeleri de her kulübe eşit bir şekilde dağıtıldı.

"Amatör ruhu önemsiyoruz"

Sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini ve amatör ruhu önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak amatör ruhu önemsiyoruz. Amatöre desteğimiz artacak. Yaptığımız yardımlar yeterli değil bunun farkındayız. Yıl içeresinde malzeme desteğimizin yanı sıra farklı desteklerimiz de devam edecek. Amatör ruha inanıyoruz ve sonuna kadar amatör branşların yanında olmaya özen göstereceğiz. Darıca'nın spor şehri olması için çalışıyoruz. Gençler ve spora daha fazla dokunabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü kurduk. Gençlere yönelik yaptığımız çalışmalar sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almanın gururunu yaşadık. Göreve başlarken Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan 2 branşı yeni yatırımlarla 9 branşa çıkardık. Önümüzdeki ay da güreş ve basketbol branşlarını açacağız. 90 olan lisanslı sporcu sayısını 500'e ve 8 olan milli sporcu sayısını da 50 milli sporcuya çıkardık" dedi. - KOCAELİ

Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

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Muzaffer Bıyık, Hisarcık, Kocaeli, Darıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Darıca Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika


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