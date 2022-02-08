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Darıca'da gençler için FİFA 2021 turnuvası - Son Dakika

Darıca'da gençler için FİFA 2021 turnuvası

08.02.2022 11:57
Darıca'da gençler için FİFA 2021 turnuvası

Darıca Belediyesi, ödüllü FİFA 2021 turnuvası düzenliyor.

Darıca Belediyesi, ödüllü FİFA 2021 turnuvası düzenliyor. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenecek olan turnuvaya Darıca'da ikamet eden 16-25 yaş arasındaki tüm gençler katılabilecek.

Darıca Belediyesi, Gençlik Koridoru projesi kapsamında bu kez ödüllü FİFA 2021 turnuvası düzenliyor. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenecek olan turnuvaya Darıca'da ikamet eden 16-25 yaş arasındaki tüm gençler katılabilecek. Turnuvaya katılmak isteyenlerin 17 Şubat tarihine kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Darıca'da ikamet eden ve 16-25 yaş arasındaki tüm gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği turnuva ise 19 Şubat Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olacak FİFA 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençleri ödüllü turnuvaya davet ederek, "Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere önem ve öncelik veriyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ödül aldığımız Gençlik Koridoru projemiz kapsamında yine gençler için FİFA 2021 Turnuvası düzenliyoruz. Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık anısına düzenleyeceğimiz turnuvaya Darıcalı bütün genç kardeşlerimizi davet ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

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gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Darıca'da gençler için FİFA 2021 turnuvası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Darıca'da gençler için FİFA 2021 turnuvası - Son Dakika
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