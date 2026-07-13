Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası sona erdi.
Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, 22 kategoride 209 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada, milli takım ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular seçildi.
Organizasyonda final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Son Dakika › Spor › Darıca'da Muaythai Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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