Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı - Son Dakika
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Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı

11.06.2022 14:44
Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı

Takımına ligde kalmaları halinde 500 bin TL prim vereceğini söyleyen Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, sosyal medyada 'Oyuncuların parasını vermedi, kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı.

Takımına ligde kalmaları halinde 500 bin TL prim vereceğini söyleyen Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, sosyal medyada 'Oyuncuların parasını vermedi, kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı. Başkan Gülen, "Kendini bilmez bazı futbolcularımızın grup içi yazışma ve hain planlarına maalesef şahit olduktan sonra hakketmedikleri düşünülerek kendilerine söz verilen düşmeme primi ödenmedi ve ödenmeyecektir. Bu da kendilerine bildirildi" dedi.

Takımına ligde kalmaları halinde 500 bin TL prim vereceğini söyleyen Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, sosyal medyada bu paranın oyunculara vermediği ve belediyenin kulübe teslim ettiği 150 bin TL'lik parayı alıp kayıplara karıştığı iddiası üzerine açıklama yaptı. Suçlamaları yalanlayan Başkan Gülen, "Darıca Gençlerbirliği 2021-2022 sezonunda sportif anlamda yaşadığı sıkıntılar ve küme düşmemeye oynadığı tüm camiamızın malumudur. Lig bitimine son 3 hafta kala İskenderun maçı öncesi takıma maçı almaları, ligde kalmaları ve maratonunun son maça bırakılmaması halinde 500 bin TL prim açıkladığım doğrudur. Aynı zamanda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da İskenderun maçını almaları ve ligde kalmaları durumunda prim sözü de doğrudur. Lakin tüm motivasyona ve tüm camiamızın desteğine rağmen kendi evimizde 4-1 gibi bir skorla yenildik. Yenilmemiz sebebiyle statta gerginlikler yaşandı. taraftarlarımız, tüm takım ve yönetimi protesto etti. Buna rağmen takıma herhangi bir ceza-i müeyyide uygulanmadı. Bir hafta sonra Ordu deplasmanında alınan beraberlik için galibiyet primi ödendi. Son maçta evimizde aldığımız 2-1'lik skorla takım ligde kaldı. Oyuncularımıza yine maç günü galibiyet primleri ödendi" ifadelerini kullandı.

"Bazı futbolcularımızın hain planları sebebiyle kendilerine prim ödenmedi, ödenmeyecektir"

Sporculara galibiyet primi verildiğini söyleyen Başkan Gülen, "Hiç bir oyuncumuza ve teknik ekibimize prim borcumuz olmadığı gibi sezon boyunca birçok beraberliklere de galibiyet primi verildi. Başkan Bıyık da takımımıza sezon sonunda oyunculara dağıtılmak üzere söz verdiği rakamı kulübümüze verdi. Kendini bilmez bazı futbolcularımızın grup içi yazışma ve hain planlarına maalesef şahit olduktan sonra hakketmedikleri düşünülerek kendilerine söz verilen düşmeme primi ödenmedi ve ödenmeyecektir. Bu da kendilerine bildirildi. Maç başı alacağı olan az sayıda oyuncularımız vardır, bunlar elbette ödenecektir" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Darıca Gençlerbirliği, İskenderun, Arif Gülen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı - Son Dakika
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