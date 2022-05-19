Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik

19.05.2022 20:35
Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Darıca Gençlerbirliği'nin düzenlediği futbol turnuvası yoğun ilgi gördü.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Darıca Gençlerbirliği'nin düzenlediği futbol turnuvası yoğun ilgi gördü.

TFF 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile Çayırova Fenerbahçe futbol okulunun düzenlediği turnuvaya 2008, 2009 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporcular katıldı. Maçların sonunda tün öğrencilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına hatıra olarak madalya verildi.

Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen yaptığı açıklamada "Bu anlamlı günde anlamlı bir organizasyon yaparak bu güne yakışan bir turnuva olması için uğraştık. Gençlerimize sporu sevdirmek ve futbolun güzelliklerini göstermek adına yaptığımız bu turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcu ve velilerimize, ayrıca davetimizi kırmayarak destek veren Çayırova Fenerbahçe Futbolu'na teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik
Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik
Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik
Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik
Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik
Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik

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45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1)
Kaynak: İHA

Darıca Gençlerbirliği, Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıca Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs'ta anlamlı etkinlik - Son Dakika


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