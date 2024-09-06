Darıca Kalespor U11 Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Darıca Kalespor U11 Şampiyon Oldu

Darıca Kalespor U11 Şampiyon Oldu

Darıca Kalespor U11 Takımı, Marmaris'te düzenlenen futbol turnuvasında İnter Akademi'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

06.09.2024 16:33
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İnternationel Junior Cup'un Marmaris'te düzenlediği futbol turnuvasında Darıca Kalespor U11 Takımı, İnter Akademi'yi 3-0 mağlup ederek, 16 takımın mücadele ettiği U11 yaş kategorisinde şampiyon oldu.

Grup aşamasında Aydın Büyükşehir'i 5-1, Marmarisspor'u 8-0, Tokat temsilcisi Moseko'yu 3-2'lik skorla geçerek grubunu lider tamamlayan Darıca Kalespor, çeyrek finalde İzmit İdmanyurdu'nu 3-1, yarı finalde Moseko'yu 5-3 mağlup ederek finale yürümeyi başardı. Darıca Kalespor, İnter Akademi'yi Seyit, Tufan ve Aras'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek, şampiyon oldu.

Darıca Kalespor Başkanı Güven Çağlayan, "Yetiştiricilik misyonumuzu kararlı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Turnuvalara katılmayı, çok maç yapmayı önemsiyoruz. Yeni şehirler, yeni takımlar çocukların sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Bunu önemsiyoruz. Disiplinli, özverili çalışan Genel Koordinatör Evren Aydın ve antrenör Batuhan Akyıldız'ı tebrik ediyorum. Marmaris'te 6'da 6 yaparak şampiyon olan Darıca Kalespor U11 takımımızı kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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