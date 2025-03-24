Darıca-Karamürsel Maçında Gergin Anlar: Basın Mensuplarına Saldırı

KOCAELİ'NİN Darıca ilçesinin Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Darıca Gençlerbirliği ile Karamürsel arasında oynanan maçta Karamürsel futbolcuları, basın mensuplarına saldırdı. Bölgesel Amatör Lig'de bugün oynanan Darıca Gençlerbirliği ile Karamürsel karşılaşmasında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. Maçın ilk yarısında ve devre arasında yaşanan gerginlikler, hem saha içini hem de tribünleri gerdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Karamürsel kalecisinin, top toplayıcı bir çocuğa küfür ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu duruma tepki gösteren basın mensupları ile Karamürselli futbolcular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile futbolcular, basın mensuplarının üstüne koşarak fiziki müdahalede bulundu. Polis ekipleri devreye girerek, basın mensuplarını saha dışına çıkardı. İlk yarının sona ermesinin ardından tansiyon düşmedi. Karamürselli bir futbolcunun, Darıca Gençlerbirliği taraftarına su fırlatmasıyla tribünler karıştı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri, ev sahibi takımın taraftarlarına müdahale ederek biber gazı kullandı. Bu durum, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.

BASIN MENSUPLARI, HAKEMİN TALEBİ ÜZERİNE TEKRAR STADYUMA ALINDI

Basın mensuplarının sahadan çıkarılması, maçın hakeminin dikkatini çekti. Devre arasında duruma müdahale eden hakem, basının neden dışarı çıkarıldığını sorguladı. Polislerden tatmin edici bir yanıt alamayan hakem, basın mensuplarının tekrar içeri alınmasını sağladı.

Maçın ardından futbolseverler, karşılaşma sonuçlarından çok yaşanan olayları konuştu. Her iki tarafın da yaşananlardan zarar gördüğü karşılaşma, saha dışı müdahalelerin gölgesinde kaldı. Darıca Gençlerbirliği-Karamürsel maçı 1-1 sona erdi.