Darıca Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor - Son Dakika
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Darıca Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor

20.07.2022 16:14
Darıca Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor

Darıca Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okullarında eğitimler devam ediyor.

Darıca Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okullarında eğitimler devam ediyor. 3 bin 250 çocuğun kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okullarında 14 farklı branşta eğitim veriliyor.

Sporu ve sporcuyu önemseyen, ilçenin spor kenti olması adına birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okullarında eğitimler devam ediyor.

7-14 yaş arası genç ve çocukların başvurduğu ücretsiz Yaz Spor Okullarına 3 bin 250 kişi başvurdu. Tekvando, halk oyunları, voleybol, basketbol, eğlenceli atletizm, okçuluk, masa tenisi, jimnastik, eskrim, güreş, badminton, futbol, yelkenli ve kürek olmak üzere 14 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okullarında eğitimler de eğlenceli devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimler ile çocuklar spor ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor.

"Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz"

Çocuklar ve gençler için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaz Spor Okullarımıza yaklaşık 3 bin 250 çocuğumuz kayıt yaptırdı. 14 farklı branşta 3 binin üzerinde yavrumuzun eğitim aldığı büyük bir spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitmenlerimizle beraber çocuklarımızın yaz aylarını spor ve eğlence dolu geçirmelerini sağlayacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Ana amaçlarımızdan biri Darıca'da her çocuğumuzun, her gencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini arzuluyoruz. Burada da herkese hitap edecek şekilde 14 farklı branşımız var. Darıca'nın spor şehri olması adına canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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