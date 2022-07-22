Dario Costa'dan Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu - Son Dakika
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Dario Costa'dan Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu

22.07.2022 11:22
Dario Costa'dan Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu

Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa, 5. Red Bull Uçuş Günü'ne konuk olacak.

Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa, 5. Red Bull Uçuş Günü'ne konuk olacak. Bir imkansızı başararak Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak 'Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' dünya rekoruna imza atan Red Bull sporcusu Dario Costa, Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu yaparak, seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

2019 yılında Bostancı Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek.

'TUNNEL PASS' PROJESİ BİLİMSEL MAKALE OLDU

Yirmi yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarılarına imza atan Red Bull sporcusu Dario Costa'nın bir imkansızı başararak Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak dünya rekoruna imza attığı "Tunnel Pass" projesi geçtiğimiz aylarda bilimsel makale olmuştu. Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstistüsü'nde yayınlanan bilimsel makalede, 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Tunnel Pass" projesinin öncesi ve sonrasındaki veri analizleri yer aldı.

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İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASI KAMERADA İSTANBUL-AVCILAR'DAKİ ESNAF KAVGASI KAMERADA Red Bull Solo Q heyecanı Ankara ve İstanbul'da yaşanacak Red Bull Solo Q heyecanı Ankara ve İstanbul'da yaşanacak
Kaynak: DHA

Marmara, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dario Costa'dan Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu - Son Dakika

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