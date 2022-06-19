Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Markel Starks'ı transfer etti - Son Dakika
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Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Markel Starks'ı transfer etti

19.06.2022 21:06
Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Markel Starks'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyuncu Markel Starks'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyuncu Markel Starks'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka'mız, son olarak Fenerbahçe Beko'nun ABD'li gardı Markel Starks'ı transfer etti. Yeni transferimiz Markel Starks'a yeşil-siyahlı formamızla başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Maryland eyaletinin Accokeek kentinde 1991 yılında dünyaya gelen Markel Stark, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

Fenerbahçe Beko ile 8 maça çıkan 1,88 metre boyundaki oyuncu, 5,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Markel Starks'ı transfer etti - Son Dakika

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