Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bakken Bears'ı konuk edecek - Son Dakika
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Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bakken Bears'ı konuk edecek

18.10.2022 11:50
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bakken Bears'ı konuk edecek

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav Kudüs takımına 69-67 yenilmişti.

Bakken Bears ise ilk maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 99-58 mağlup olmuştu.

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Kaynak: AA

Volkswagen, Danimarka, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bakken Bears'ı konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bakken Bears'ı konuk edecek - Son Dakika
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