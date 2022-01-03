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Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak - Son Dakika

Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak

03.01.2022 10:31
Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak.

Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 11 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda girecek.

G Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlayan yeşil-siyahlı takım, 3. olarak play-in oynama hakkı elde etmişti. H Grubu'nda yer alan İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada kalmıştı.

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Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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