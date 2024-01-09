 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını ağırlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda ağırlayacak. İlk maçta yenilen Darüşşafaka Lassa, bu maçı kazanması halinde üçüncü maç sonrası turu geçen taraf olacak. Eğer Alman ekibi galip gelirse Darüşşafaka Lassa kupadan elenecek.

Darüşşafaka Lassa, Almanya\'nın MHP Reisen takımını ağırlıyor
09.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:44
Abone Ol

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını ağırlayacak.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Play-in turunun Almanya'daki ilk maçında rakibine 82-63 yenilen Darüşşafaka Lassa, yarın oynanacak müsabakayı kazanması halinde turu geçen taraf üçüncü maç sonrası belli olacak. Eşleşmenin üçüncü maçı ise 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

Karşılaşmadan Alman ekibinin galibiyetle ayrılması halinde Darüşşafaka Lassa kupadan elenecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Almanya, Lassa, MHP, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını ağırlıyor - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement