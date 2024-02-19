Darüşşafaka Lassa, Janis Timma'nın transferi için veda mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Darüşşafaka Lassa, Janis Timma'nın transferi için veda mesajı yayımladı

Darüşşafaka Lassa, Janis Timma\'nın transferi için veda mesajı yayımladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Lassa, 31 yaşındaki forvet Janis Timma'nın İspanya ekibi Obradoiro'ya transfer olması üzerine veda mesajı yayımladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Timma'ya katkıları için teşekkür ederken, kariyerinin sonrası için başarılar diledi. Bu sezon Darüşşafaka Lassa formasıyla 10 maça çıkan Letonyalı oyuncu, takıma önemli katkılar sağlamıştı.

19.02.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, İspanya ekibi Obradoiro'ya transfer olan 31 yaşındaki forvet Janis Timma için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Janis Timma'ya kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin sonrası için başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Letonyalı oyuncu, Darüşşafaka Lassa formasıyla bu sene ligde 10 maça çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Sigorta, Lassa, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Darüşşafaka Lassa, Janis Timma'nın transferi için veda mesajı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 02:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Darüşşafaka Lassa, Janis Timma'nın transferi için veda mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement