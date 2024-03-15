Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor\'u farklı mağlup etti

Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas çalışması, top kapma ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor, yarın saat 13.30'da sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.