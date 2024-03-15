Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti

Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor\'u farklı mağlup etti

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Reeder Samsunspor'u 108-78 mağlup etti. Maçın salonu Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynandı ve Darüşşafaka Lassa oyuncuları Enes Berkay Taşkıran ve Muhsin Yaşar öne çıktı.

15.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:14
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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Rahkman 16, Enes Berkay Taşkıran 18, Berk Demir 7, Muhsin Yaşar 13, Adams 7, Can Korkmaz 13, Arda Ene, Rijad Aydın 14, Bora Yaşar 2, Eren Has 2, Cartlon 14

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Bora Satır 15, Göktuğ Baş 22, Andre Nedim Seylan 12, Mehmet Öngel 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Mehmet Batu Gür, Kaan Mert Dikmen 3, Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 4, Engin Kaan Elbir

1. Periyot: 26-15

Devre: 50-34

3. Periyot: 77-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 108-78 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika

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