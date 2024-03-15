Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Rahkman 16, Enes Berkay Taşkıran 18, Berk Demir 7, Muhsin Yaşar 13, Adams 7, Can Korkmaz 13, Arda Ene, Rijad Aydın 14, Bora Yaşar 2, Eren Has 2, Cartlon 14
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Bora Satır 15, Göktuğ Baş 22, Andre Nedim Seylan 12, Mehmet Öngel 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Mehmet Batu Gür, Kaan Mert Dikmen 3, Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 4, Engin Kaan Elbir
1. Periyot: 26-15
Devre: 50-34
3. Periyot: 77-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 108-78 yendi.
Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas çalışması, top kapma ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor, yarın saat 13.30'da sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar tamamlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü şampiyon güreşçilerine moral ziyaretinde bulundu. Yavaş, milli güreşçilerin antrenmanını izleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Çarşamba Belediye Spor Kulübü'nün 2019 Gözde Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi. Şampiyonada üçüncülüğü ise İznik Belediye Spor Kulübü elde etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor'un şampiyon güreşçilerini ziyaret etti. Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi'nde antrenman yapan güreşçileri ziyaret eden Yavaş, milli sporculara Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki futbolcular antrenmanda dinamik ısınma ve şut çalışması yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda, Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı 3 bant bilardo kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Şampiyonada birinciliği Therese Klompenhouwer, ikinciliği Jaimie Buelens kazandı. Kadınlar takım mücadeleleri ise yarın yapılacak ve şampiyona pazar günü sona erecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları renkli görüntülerle devam ediyor. 389 minik yelkenci kıyasıya mücadele ediyor.
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