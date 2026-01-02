Datça'da 'Kış Yüzme Maratonu' için geri sayım başladı - Son Dakika
02.01.2026 16:25  Güncelleme: 16:27
Muğla'nın Datça ilçesi, 20. kez düzenlenecek olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na ev sahipliği yapacak. 17 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek organizasyona yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor. Sporcular, 1500 metre ve 5000 metre parkurlarında yarışacak. Bu etkinlik, her yaş grubundan sporculara açık olmasıyla dikkat çekerken, Datça'nın doğal güzellikleri ve kış yüzme koşullarıyla da öne çıkıyor.

Muğla'nın Datça ilçesi, Türkiye'nin en köklü açık deniz kış yüzme organizasyonlarından birine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl 20. kez düzenlenecek. Organizasyon, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Datça'nın eşsiz doğası ve Ege sularında gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 500 sporcunun katılımının beklendiği maratonda yüzücüler, bin 500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda yarışacak.

Datça'nın doğal kıyı şeridi boyunca oluşturulan parkurlar, rüzgar ve deniz akıntıları dikkate alınarak planlandı. Kış aylarında dahi berraklığını koruyan Datça denizi, sporculara zorlu ancak güvenli bir yüzme ortamı sunacak. Akdeniz ile Ege'nin kesişim noktasında yer alan Datça, sahip olduğu mikroklima özelliği sayesinde kış yüzmesi için Türkiye'nin en elverişli bölgeleri arasında gösteriliyor. Ocak ayında deniz suyu sıcaklığının 16-18 derece arasında seyretmesi, koyların rüzgardan korunaklı yapısı ve yüksek tuz oranı, organizasyonu sporcular açısından ayrıcalıklı kılıyor. Maraton, geniş yaş aralığıyla da dikkat çekiyor. Yarışlar, 14 yaşından 85 yaş ve üzeri sporcuları kapsayan kategorilerde düzenlenecek. Bu yönüyle etkinlik, sporun her yaşta yapılabileceğini gösteren önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

İlk kez 2007 yılında düzenlenen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, geçen 20 yıl içinde yalnızca bir spor etkinliği değil, Datça'nın doğayla uyumlu yaşam kültürünü yansıtan bir gelenek haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular, Datça'nın kış güneşi ve sakin atmosferinde bu deneyimi yaşama fırsatı buluyor. Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Datça Spor Kulübü ve gönüllüler tarafından organize edilen maraton, ticari kaygılardan uzak yapısıyla dikkat çekiyor. Kış döneminde ilçeye hareketlilik kazandıran etkinliğin, spor turizmi açısından Datça'ya önemli katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

